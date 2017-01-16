大立光隱形眼鏡今年拚倍數成長
2017-01-16 09:33
〔記者陳梅英／台北報導〕大立光（3008）以星歐自有品牌銷售隱形眼鏡，銷售通路除了台北、台中三家直營門市外，透過經銷商販售家數已經超過1000家，大立光執行長林恩平表示，希望今年經銷通路能突破2000家，整體銷售量有倍數成長。
大立光星歐隱形眼鏡近期推出彩色片新產品，不過在矽水膠以及抗藍光產品則有些推遲，林恩平表示，目前策略是先把彩色片的顏色做齊，擴大販售品項後，之後才會推出矽水膠以及抗藍光產品。
大立光結合自家技術採用「三明治」製程所開發出來的彩色片，可永不褪色，比美國際大廠，去年僅4種花色，今年將擴充至10幾種，是目前大立光星歐隱形眼鏡強推的產品。
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