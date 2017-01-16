1/16重要財經新聞一覽

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2017-01-16  09:00

自由時報財經︰一例一休衝擊 部分藥局春節不營業

一例一休衝擊春節看病、買藥！中華民國藥師公會全聯會社區藥局委員會主委、美康藥局執行長許有杉表示，往年春節期間，旗下藥局都會照常營業，但受一例一休影響，考量人力有限，今年近三十家門市預計一半會在初一、初二休息。

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一例一休衝擊 部分藥局春節不營業

蘋果日報財經︰紙箱驚傳缺料 外銷包材拉警報

一例一休造成物價上漲，其中紙價又因為中國需求強，加上小型廠因生產污染偏高遭關閉，台灣業者產能成為中國業者覬覦的目標，台灣3級紙器廠大喊吃不消，已出現有錢買不到材料的窘境，不僅擔心無法對客戶交代，更擔憂台灣經濟活動會因此受傷害。

工商時報財經︰面板雙虎 重返單季賺百億榮景

去（2016）年第四季面板價格大漲近20％，面板廠獲利看俏！法人預估，面板雙虎去年第四季本業獲利可望達百億元以上，加上匯兌收益等業外挹注，單季可望大賺120億～150億元，這將是2010年第二季以來，再度出現單季大賺逾百億元的榮景。

中國時報財經︰蔡英文：全球經貿新布局 從紡織業開始

蔡英文總統昨天表示，中南美洲國家要發展產業，這些友邦與美國訂有自由貿易協定或其他優惠，紡拓會將針對台灣紡織產業發展，在全球布局上提出新策略，這是考慮新布局、新戰略的時候，「我們就從紡織業開始。」

經濟日報財經︰稅改啟動 擬取消兩稅合一

財政部今年啟動所得稅稅改工程，委外期中報告今（16）日出爐。據了解，在參考各國股利課稅制度後，委外研究提出，取消現行兩稅合一制度，股利所得改採「分離課稅」或「部分計入（部分免稅）」兩方案，以縮短內外資的稅負差距，減輕股民負擔。

星島日報財經︰內地提早「收爐」 恒指新年前料淡

恒指上周累升434點，報22937點，大市逼近23000點，分析認為恒指在農曆新年前已見頂，加上內地新年假前，投資者提早「收爐」，港股今周會窄幅波動或出現回吐，成交偏淡。

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  • 因應一例一休，美康藥局調整過年期間營業時間。（記者陳志曲攝）

    因應一例一休，美康藥局調整過年期間營業時間。（記者陳志曲攝）

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