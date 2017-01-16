江蕙改行接手宜蘭傳藝中心 飄更濃「台灣味」
2017-01-16 08:00
天后江蕙封麥後，接手宜蘭傳藝中心任董事。（寬宏提供）
〔即時新聞／綜合報導〕不一樣的宜蘭傳藝中心，正在加緊趕工，將在本月21日（週六）重新開園，新董事成員，除了董事長全聯總裁徐重仁之外，董事還有封麥的藝人江蕙、政大教授吳靜吉、文化藝術家黃志農和台灣民俗文化專家林茂賢等人；揚言要飄更濃台灣味。
綜合媒體報導，宜蘭傳藝中心經營權易手，全聯旗下善美的文化藝術基金會打敗統一，取得經營權，徐重仁表示，將把台灣歌仔戲、抓周、收涎、媽祖繞境等真實的台灣好好呈現，而江蕙在傳統戲曲上提供諸多意見，將更深層的展現台灣文化，以緊抓台灣客及國際旅客，PK故宮文化。
不過，新的經營團隊也重訂票價，改成寒、暑假兩個旺季時段差別收費，全票從非旺季的150元調為250元，還沒上路就遭到評批，新團隊也回應，到6月底前門票還是150元。
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