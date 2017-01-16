台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始

2017-01-16 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣積極走向世界，蔡英文總統走訪中南美洲友邦，在過境舊金山僑宴時即指出，透過友邦與美國訂有自由貿易協定或其他優惠，重新找新的策經貿策略，她表示，其中紡拓會將針對台灣紡織產業發展，提出新布局，而全球經貿布局就「從紡織業開始」。

綜合媒體報導，蔡總統出席舊金山僑宴時，對超過800位的僑胞及美友人提出感謝，並讚揚我外交團隊為友邦做許多的事情，包括農技團，「可說是點石成金」；

她指出，中南美洲國家已脫離動亂走向建設，建議「前往中南美洲尋找投資的機會」及觀光；其中，紡織產業深具發展潛力。隨行的紡拓會董事長詹正田則表示，將針對台灣紡織產業發展，在全球布局上提出新策略。