就是狂！和碩尾牙每人加發1.2萬元獎金
2017-01-15 20:20
和碩董事長童子賢（右）與和碩總經理暨執行長廖賜政（左）。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕和碩（4938）尾牙就是狂！和碩繼前兩年尾牙，每位員工都有1萬元獎金之後，今日和碩尾牙獎金規模再創新紀錄，和碩董事長童子賢、和碩副董事長程建中、和碩總經理暨執行長廖賜政決定加碼普獎到12000元，以和碩員工共有7000多人計算，光是普獎就發出逾8500萬元獎金，統計今日和碩尾牙現場總獎金超過9000萬元。
童子賢今日抽完獎金後，立刻說現場並非人人有獎，力拱新任總經理廖賜政加碼獎金給每位員工，廖賜政表示，今年和碩尾牙主題就是引領改變，開創未來，今年和碩一定有更好表現，因此加碼發放1.2萬元給所有員工，現場員工歡聲雷動。
和碩今日舉辦旺年會，去年和碩因蘋果銷售不如預期，營收衰退，出現掛牌首次負成長，對於2017年，和碩董事長童子賢顯得信心十足，童子賢表示，和碩今年滿手好牌，成長不是問題，今年比去年明朗，很多新產品與新領域經過多年醞釀，之前熱鬧有餘的產品可以商品化，過去兩年市場都在等待更有新意的重要產品，今年不會讓消費者、分析師、觀察家失望，會有新的作品出來。
至於繼鴻海、和碩後，緯創去年起成為第三家蘋果手機組裝廠，對此，童子賢也回應，這一兩年內不會感受到威脅，而且和碩也不會僅守住少數一兩家客戶，對於和碩未來前景，他看法樂觀。
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