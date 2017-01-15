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不怕中國拒買 石斑魚收購價回穩到每台斤130元

浤業食品公司新廠農科動土，農委會主委曹啟鴻讚揚該公司是良心企業（記者葉永騫攝）

2017-01-15  12:51

〔記者葉永騫／長治報導〕漁業冷凍行銷大廠浤業食品公司今天在農業科技園區舉行新廠及冷凍庫動土典禮，農委會主委曹啟鴻讚揚該公司在石斑魚價格低迷時大力收購，讓石斑魚從每台斤60元回穩到130元，與漁民共榮共享利潤，對社會貢獻良多。

食品冷凍加工大廠浤業食品公司在去年中國停止收購台灣石斑魚時，董事長薛屹砎在漁民艱難時期沒有壓低石斑魚價格，還與漁民合作在石斑魚每台斤批發價只有60元時以100元收購，屏東縣政府也實施標準雙認證制度，保證石斑魚品質，在收購了100多噸後，石斑魚的價格已回穩到130元，讓漁民受到衝擊降到最低，農委會主委曹啟鴻讚揚該企業是良心企業，對於台灣的貢獻良多。

縣長潘孟安指出，這次的石斑魚危機在農委會、縣府及企業的合作下不但提升了品質、打開了消費市場，還化解危機，該公司還在農科設廠增加投資及就業機會，代表該公司業務蒸蒸日上。

浤業董事長薛屹砎說，新廠占地3.55公頃、廠房達5000坪，將增加約250名員工，預定明年完工，在養殖、銷售、加工一條龍後將可協助更多漁民行銷。

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  • 浤業食品公司農科新廠動土，董事長薛屹砎、縣長潘孟安等人上香祭拜（記者葉永騫攝）

    浤業食品公司農科新廠動土，董事長薛屹砎、縣長潘孟安等人上香祭拜（記者葉永騫攝）

  • 浤業食品公司在農科設立新場舉行動土典禮。（記者葉永騫攝）

    浤業食品公司在農科設立新場舉行動土典禮。（記者葉永騫攝）

  • 農委會主委曹啟鴻、立委鍾佳濱參與浤業食品農科新廠動土典禮（記者葉永騫攝）

    農委會主委曹啟鴻、立委鍾佳濱參與浤業食品農科新廠動土典禮（記者葉永騫攝）

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相關關鍵字： 冷凍廠 曹啟鴻 浤業食品 潘孟安 石斑魚 農業科技園區
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