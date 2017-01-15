1/15重要財經新聞一覽

2017-01-15 08:56

自由時報財經︰美商希捷關閉蘇州廠 裁員2000人

美國新總統川普矢言對中國採取更強硬的貿易政策，美中貿易戰陰影籠罩。就在川普即將就任前，美國硬碟製造商希捷科技（Seagate）關閉蘇州工廠、大裁員逾二千人，對外公開理由是全球重組及優化效率；不過，知情人士透露，這是其撤資中國計畫的一部分，希捷在泰國仍持續擴大產能。此外，美國知名工程機械商特雷克斯（Terex），也正在關閉濟南工廠。

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蘋果日報財經︰霸氣 富邦金年終最高20個月

富邦金（2881）昨日在南港展覽館舉行台北場「謝年會」，因連續8年蟬聯「金控獲利王」，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金董事長蔡明興聯袂表示績效最好的富邦員工，年終獎金有望達20個月，為國內金融業中「薪情」最佳者。

工商時報財經︰14檔外資天天買 犀利

2017年開紅盤以來，9個交易日外資態度偏多，買盤積極帶動加權指數一度站上9,400點，而包括華碩、敦南、興勤、王品等14檔題材股，2017年來外資天天買超，個股股價漲幅皆強過大盤，在外資認證加持下，上述個股後市值得期待。

中國時報財經︰凱勝尾牙 繼續為綠能打拚

擁有全台最大電動巴士車隊的捷順交通，14日中午舉辦豐原停車場完工啟用典禮，並席開40桌與凱勝綠能科技、路得寶集團、能海電能集團合辦尾牙餐會；捷順昨也特別出動3輛電動巴士接駁貴賓到場，包括台中市交通局長王義川、市議員陳世凱等人，都均給予高度肯定。

星島日報財經︰特朗普快就職 美股恐反高潮

美股步入整固階段，杜指始終受制20000點關，科技股創新高但升幅輕微。期權交易商表示，與「恐慌指數」VIX掛鈎的1個月看漲期權上周需求急增，反映愈來愈多投資者擔心特朗普就職美國總統後，美股會大跌。