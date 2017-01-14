大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎1注中獎
2017-01-14 22:26
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月14日）開獎的第106000004期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000012期今彩539頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新北市汐止區林森街23號的勝億彩券行開出。
第106000004期大福彩中獎號碼為：「01、05、14、20、25、30、35，特別號11」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得25萬元；參獎共90注獲得，每注可得4000元；肆獎共1672注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2602注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。
第106000012期今彩539中獎號碼為「05、06、07、14、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共264注獲得，每注可得2萬元；參獎共7657注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7589注獲得，每注可獲得50元。
第106000012期39樂合彩中獎號碼為「05、06、07、14、27」，四合共開出8注，每注可得21萬2500元；三合共244注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7644注中獎，每注可得1125元。
第106000012期3星彩中獎號碼為「093」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000012期4星彩中獎號碼為「6462」，正彩摃龜。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 韓女大生被性侵案 涉案計程車司機願到案說明
- 超商邀請圍爐 84歲杜阿嬤高歌助興
- 最勵志獄警！100天狂瘦66公斤 老婆順利懷孕生子
- 新埤鄉代會主席 曾金寶被罷免
- 老人、癌友、自體免疫疾病患者 小心「皮蛇」纏身
- 敘反對派表態 支持和平談判
- 綾瀨遙穿和服宣傳吐苦水 被蚊蟲攻擊美腳全是血
- 冷氣團影響 今明中部以北下探13度
- 死狀悽慘 墜河狐狸慘遭活生生冰封
- 兄弟18日開訓 恰恰確定現身
- ReFa美容滾輪 揉捏全身肌膚
- 神全評美日球風︰哪種都好 擇一貫徹最重要
- 自由廣場》期待台灣大鼻民主
- HBL》李家慷落淚自省 南山打趴強恕
- 南投營養午餐 研擬加付10元
- 吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力
- 虐死初生嬰？ 大伯母只認亂摔大姪子
- 噍吧哖園區 台灣芒果館開幕
- 企業移交資料 攏是假？
- （影音）不甩沾毒風波 玖壹壹大方力挺Under lover
- 疑明清屯兵古砲 金沙出土
- 廢鹽灘售光電所得 布袋鎮代促挹注地方
- 訪薩爾瓦多 蔡英文盼年輕人來台追夢
- 裝暗管排廢水 警揪出古坑養豬場
- 鵟揹發報器 飛萬公里安返
- 《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」
- 報應來真快？ 正妹作弄小猴子 轉頭就遭大猴子撲上身
- 百歲人瑞曾煥珍 捐積蓄買消防車
- 喜憨勇士抗癌 侯璟豪16歲慶生獲獎
- 蕭亞軒愛正濃 親授獵男三招
- 臨櫃換健保卡 佳里公所也能辦
- 蛤？就這樣？東京最讓人失望的觀光景點TOP 8
- 小甜甜開腿甩奶 身援王少偉
- 網友拍到奇特雲朵 疑似飛碟空中飛行
- 準內閣首長 與川普大唱反調
- 防哄抬年貨 公平會連13天查價
- 排糖藥 腎功能不佳者不適用
- SBL Live》半場慘遭璞園逆轉 台銀苦吞8連敗
- 反對羅運建風雨球場 民嗆街頭抗爭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎1注中獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分