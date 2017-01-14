大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎1注中獎

2017-01-14 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月14日）開獎的第106000004期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000012期今彩539頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新北市汐止區林森街23號的勝億彩券行開出。

第106000004期大福彩中獎號碼為：「01、05、14、20、25、30、35，特別號11」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得25萬元；參獎共90注獲得，每注可得4000元；肆獎共1672注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2602注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。

第106000012期今彩539中獎號碼為「05、06、07、14、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共264注獲得，每注可得2萬元；參獎共7657注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7589注獲得，每注可獲得50元。

第106000012期39樂合彩中獎號碼為「05、06、07、14、27」，四合共開出8注，每注可得21萬2500元；三合共244注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7644注中獎，每注可得1125元。

第106000012期3星彩中獎號碼為「093」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000012期4星彩中獎號碼為「6462」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。