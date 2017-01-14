大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-14 20:55
〔即時新聞／綜合報導今（1月14日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：01、05、14、20、25、30、35，特別號11。
今彩539：05、06、07、14、27。
39樂合彩：05、06、07、14、27。
3星彩：093。
4星彩：6462。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」〕
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