大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-14 20:55

〔即時新聞／綜合報導今（1月14日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：01、05、14、20、25、30、35，特別號11。

今彩539：05、06、07、14、27。

39樂合彩：05、06、07、14、27。

3星彩：093。

4星彩：6462。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」〕