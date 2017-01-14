加油再等等！ 台塑下週汽油降0.3元 柴油0.4元

2017-01-14 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕本週國際油價先跌後漲，但考量到近期國際油價走勢、新台幣升值等因素，台塑於今下午宣布，下週汽油價格將自16日凌晨起每公升調降0.3元，柴油則是0.4元。

據台塑網站於今下午近5點的新聞稿指出，本週國際油價先是受到產油國伊拉克的原油出口量提升，以及美國原油庫存增加等因素影響，導致油價走跌，之後又因沙烏地阿拉伯依協議調減原油產量，導致油價上漲，台塑在考量近期國際油價走勢、新台幣升值及國內市場競爭力等因素後，決定於下週將汽油價格每公升調降0.3元，柴油則是每公升0.4元。

根據台塑化公告的油價，下週一凌晨1點起，加盟加油站的各零售價格分別為，92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.7元、超級柴油22.4元。