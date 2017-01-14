投信：台股2月上漲機率達8成 可逢低布局
2017-01-14 10:46
〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，台股近10年來2月上漲機率高達8成，平均漲幅4.8％。投信表示，今年農曆過年較早，投資人在農曆過年前、元月中旬左右，需提防大戶與丙種套現、回收資金的市場賣壓；不過，想逢低買進的投資人，此時是出手的好時機，可以搭傳統第一季作夢行情。
台股受到美股持續創新高及外資回流的激勵，近期震盪走高，並一度攻克9400點關卡，本週五台股終場以9378點作收。
對此，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預估1月台股為震盪格局，以類股輪動與個股表現為主，高股息殖利率，技術面低檔、2017年具有新產品利基題材之族群，在農曆年後較有表現機會。
沈建宏指出，影響元月台股盤面的變數，在總體面來說，1月20日川普將就任美國總統，市場關注川普政見是否落實；就資金面，1月外資雖結束長假，預期買盤將回歸，但因2017年農曆春節年假較早，因此本土資金可能出現長假前賣壓，預期1月資金面仍不樂觀。
從技術面觀察，由於台股量能不足，預期仍是區間震盪格局；至於重量級大廠財報，1月中旬開始的重量級大廠法說會與美國企業財報結果，將牽動台股走勢，投資人可多留意。
在看好類股方面，台新投信認為，包括:半導體供應鏈、Apple iPhone大改款受惠股、通膨概念股、及受惠中國國家產業政策受惠股。
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