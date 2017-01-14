1/14重要財經新聞一覽
2017-01-14 09:27
自由時報財經︰放寬加班時數 大立光挺台積電
一例一休上路，台積電估算成本增加○．三％，建議放寬加班上限。股王大立光執行長林恩平昨表示，人事成本增加「不只○．三％」，他支持台積電的建議，每月加班上限由四十六小時放寬至五十四小時。仁寶電腦董事長許勝雄也說，加班上限若能提高，想加班的員工可多賺錢，人力調度也更有彈性，對勞資都有好處。
相關新聞請見：放寬加班時數 大立光挺台積電
蘋果日報財經︰仁寶奪Fossil訂單 衝智慧穿戴
仁寶（2324）集團旺年會熱鬧登場，董事長許勝雄表示2017年景氣值得期待，集團將拼創新力，除電腦業務年增10%拼4000萬台，智慧穿戴動能爆發，拿下Fossil等國際大廠智慧錶新單，與微軟合作聲控智慧家電下半年出貨，加上長照醫療布局，預計2017年總裝置出貨量將增10%衝8700萬台。
工商時報財經︰16檔低檔翻揚 迎金雞
猴年進入尾聲，台股昨（13）日受雙王法說利多出盡，指數無力攻高，呈現量縮價跌格局。不過從去年底以來，包括昱晶、長榮、億光等16檔個股，受惠產業景氣回溫，供需情勢好轉等利多，營運擺脫谷底支撐股價翻揚，可望猴年甩尾向上迎金雞。
中國時報財經︰新南向指揮站 黃志芳接任貿協董事長
磨合多時的外貿協會董事長終將底定。據了解，府院已內定由總統府新南向政策辦公室主任黃志芳出任，出乎各界意料之外，可說爆大黑馬。這次貿協董座由外交系統取代「經貿幫」人士出線，足見府院有意賦予貿協積極功能，成新南向政策推動的重要指揮站。
星島日報財經︰防支付機構挪用客款 4600億兩成須存銀行
為避免內地支付機構挪用客戶資金，甚至用於短炒引起市場波動，人行昨日推出支付機構客戶備付金集中存管制度。人民銀行要求，支付機構應將客戶備付金，交存予指定機構的專用存款帳戶，於今年4月17日開始交存，支付機構平均要把客戶資金約20%交予指定帳戶，而且不會有利息收取，最終將實現全部客戶備付金集中存管。料新政對阿里巴巴及騰訊（700）等旗下支付機構如支付寶、財付通造成打擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- CBA》林志傑被揮2拳 中國球評痛批「得了便宜還賣乖」（影音）
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 自由廣場》國家歌劇怨
- 老人、癌友、自體免疫疾病患者 小心「皮蛇」纏身
- 挖川普召妓 初選對手傑伯．布希是幕後雇主？
- 樹林河濱放養水牛 擾民損公物
- 預測春雨偏少 新竹穩定供水到5月
- 歐巴馬1月18日將舉行任內最終記者會
- 自由廣場》直銷歌劇院
- 海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚...
- CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價
- 達米恩入圍美國導演工會獎 史柯西斯成遺珠
- 嘟福5年前錯過 本季終於會「獅」
- 春訓猿衣4.0 勁黑亮相
- 想法相左 川普稱內閣提名人可自由表達
- 耿繼文抗年改撞警被法辦 姊姊厲耿桂芳抱不平
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 挺吳人士：黃復興票 洪郝分食 吳敦義拿二成算不錯
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Theater booking prompts anger
- 六輕年終6個月 遲遲不蓋海水淡化廠
- 白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架
- 徐亨下麵功力 老婆讚不絕口
- Shiny重返歌壇 躺擔架搞浪漫
- 美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式
- 宋仲基回禮朴寶劍 台灣合體
- 空品排行最糟 雲林崙背PM2.5危害全年無休
- 11家店倒撥電表 吃掉台電1億元
- NBA》為了返家甘願被罰款 羅斯：家庭第一
- 中國京奧3金被追回 陳葦綾將遞補金牌
- 班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打
- 20年前購地文件 地政所助還原
- 自由廣場》勞資可以協商的何必管
- 郝龍斌要蔡英文辭總統 反被網友嗆到爆
- 敏感族注意！北部、南部局部地區PM2.5濃度偏高
- 《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」
- 微小說 女超人
- 鄭景益︰翻譯到位 洋教練才能見效
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police crackdown on gangs results in hundreds caught
- 拆彈少年與死神共枕 倦臥地雷旁
- 人生護理站 不存在的彩券
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1/14重要財經新聞一覽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分