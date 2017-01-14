1/14重要財經新聞一覽

2017-01-14 09:27

自由時報財經︰放寬加班時數 大立光挺台積電

一例一休上路，台積電估算成本增加○．三％，建議放寬加班上限。股王大立光執行長林恩平昨表示，人事成本增加「不只○．三％」，他支持台積電的建議，每月加班上限由四十六小時放寬至五十四小時。仁寶電腦董事長許勝雄也說，加班上限若能提高，想加班的員工可多賺錢，人力調度也更有彈性，對勞資都有好處。

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蘋果日報財經︰仁寶奪Fossil訂單 衝智慧穿戴

仁寶（2324）集團旺年會熱鬧登場，董事長許勝雄表示2017年景氣值得期待，集團將拼創新力，除電腦業務年增10%拼4000萬台，智慧穿戴動能爆發，拿下Fossil等國際大廠智慧錶新單，與微軟合作聲控智慧家電下半年出貨，加上長照醫療布局，預計2017年總裝置出貨量將增10%衝8700萬台。

工商時報財經︰16檔低檔翻揚 迎金雞

猴年進入尾聲，台股昨（13）日受雙王法說利多出盡，指數無力攻高，呈現量縮價跌格局。不過從去年底以來，包括昱晶、長榮、億光等16檔個股，受惠產業景氣回溫，供需情勢好轉等利多，營運擺脫谷底支撐股價翻揚，可望猴年甩尾向上迎金雞。

中國時報財經︰新南向指揮站 黃志芳接任貿協董事長

磨合多時的外貿協會董事長終將底定。據了解，府院已內定由總統府新南向政策辦公室主任黃志芳出任，出乎各界意料之外，可說爆大黑馬。這次貿協董座由外交系統取代「經貿幫」人士出線，足見府院有意賦予貿協積極功能，成新南向政策推動的重要指揮站。

星島日報財經︰防支付機構挪用客款 4600億兩成須存銀行

為避免內地支付機構挪用客戶資金，甚至用於短炒引起市場波動，人行昨日推出支付機構客戶備付金集中存管制度。人民銀行要求，支付機構應將客戶備付金，交存予指定機構的專用存款帳戶，於今年4月17日開始交存，支付機構平均要把客戶資金約20%交予指定帳戶，而且不會有利息收取，最終將實現全部客戶備付金集中存管。料新政對阿里巴巴及騰訊（700）等旗下支付機構如支付寶、財付通造成打擊。