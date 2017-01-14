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美：高田將認罪 10億美元和解氣囊醜聞

2017-01-14  03:52

〔中央社〕美國官員今天指出，日本高田公司（Takata Corp）將承認詐欺犯罪，並支付10億美元罰款，以和解造成美國史上最大規模汽車安全召修的氣囊爆裂醜聞。

此外，美國也起訴3名前高田公司主管，讓此案首度進入刑事指控程序。

高田公司為全球最大汽車安全設備供應商之一，其產品幾乎在所有大型品牌汽車中都可見到。

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標題：美：高田將認罪 10億美元和解氣囊醜聞


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