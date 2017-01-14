銀行股推升歐股 英FTSE指數創新高
2017-01-14 02:28
〔中央社〕歐洲股市今天收紅，由銀行股帶領走強，英國股市FTSE 100指數持續上攻，創歷史新高紀錄。
倫敦FTSE 100指數上漲0.62%，收在7337.81。
法蘭克福DAX 30指數上漲0.94%，收在11629.18。
巴黎CAC 40指數上漲1.20%，收在4922.49。
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