仁寶總座：今年重啟成長 出貨量上看8700萬台
〔記者卓怡君／台北報導〕仁寶（2324）今年重啟成長動能！展望今年，仁寶總經理陳瑞聰表示，在大客戶市佔提高下，今年NB出貨量將從去年的3600萬台成長到4000萬台，手機與平板大約下滑10%，電視持平，物聯網、穿戴式裝置約1000-1200萬台，整體出貨量將達8700萬台，年成長10%。
陳瑞聰表示，去年是蠻辛苦的一年，因全球PC衰退，手機成長趨緩，平板電腦也大幅衰退，去年NB原訂4000萬台目標，因去年首季日本大客戶Toshiba退出PC市場，去年NB出貨達3600萬台，手機與原訂4000萬台目標，但因上半年最大客戶樂視出現財務狀況，出貨步調放緩，最後出貨3600萬台，去年電視200萬台，新事業的物聯網與智慧手錶去年出貨倍增至540萬台。
展望今年，陳瑞聰指出，PC可望恢復成長動能，全年可達4000萬台，手機加平板電腦因手機下滑，年減約10%，物聯網與智慧手錶等出貨約1000-1200萬台，全年總出貨量將從去年的7900萬台，增加到8700萬台，非PC比重將達到31%；今年首季仍淡季，但整體會比去年第一季成長，PC會比上季衰退兩位數，其他產品維持健康狀況。
陳瑞聰強調，創新力是仁寶未來最重要成長動能，除了產品創新，還有製造與管理、客戶生意模式的創新，目前和微軟正在合作一個全新完整概念的智慧家庭產品，預計第3-4季問世，智慧手錶則和高通策略合作。
至於生物醫療與長照方面，陳瑞聰指出，去年陸續投資，將從彰化基督教醫院出發，第三季導入電子病歷系統，未來更會往東南亞市場擴展，至於工業電腦部份，去年成立百分百子公司從事工業電腦產品，預計今年業績快速成長，主要以大型客戶為主。
有關熱門的美國製造議題，陳瑞聰認為，以目前的客戶與產品線，仁寶不會是前三家會遇到的廠商，因此，仁寶完全未進入行動階段，目前僅有一家美系客戶詢問仁寶有何對策，但仁寶會加速導入自動化，以因應若未來真正需要美國製造。
陳瑞聰分析，美國根本沒有供應鏈，建立供應鏈需要3-5年，有的甚至無法建立供應鏈，整個進去效益又會如何，很多事情不是馬上就可一次到位。
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