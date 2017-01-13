大樂透、今彩539頭獎 都摃龜！

2017-01-13 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月13日）開獎的第106000004期大樂透，頭獎摃龜；第106000011期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000004期大樂透中獎號碼為：「14、19、21、25、27、38，特別號：22」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得169萬5670元；參獎共37注獲得，每注可得4萬5828元；肆獎共73注獲得，每注可得1萬5485元；伍獎共1681注獲得，每注可得1849元；陸獎共2075注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1720注獲得，每注可得400元；普獎共3萬531注獲得，每注可得400元。

第106000011期今彩539中獎號碼為「04、18、22、24、34」，頭獎摃龜；貳獎共136注獲得，每注可得2萬元；參獎共5291注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬9346注獲得，每注可獲得50元。

第106000004期49樂合彩中獎號碼為「14、19、21、25、27、38」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共161注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4143注中獎，每注可得1250元。

第106000011期39樂合彩中獎號碼為「04、18、22、24、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共76注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2922注中獎，每注可得1125元。

第106000011期3星彩中獎號碼為「540」，正彩共24注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000011期4星彩中獎號碼為「8443」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」