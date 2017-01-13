紫光入股力成破局 三收購案全軍覆沒

2017-01-13 21:27

〔記者黃佩君／台北報導〕紫光前年底宣布收購矽品、力成及南茂等3家公司各25％股權，由於中資入股我半導體封測第二到四大廠商，引發社會重大爭議，投審會當時表示將三案併審，不允許化整為零。今力成宣布私募案破局終止認股協議，昔三案已全軍覆沒。

前年10月，力成與中國紫光簽署策略聯盟契約及認股協議，打響紫光入股台封測業第一炮，去年1月股東會更通過紫光以新台幣194億元參股力成，並取得25％股權。

但自去年4月向投審會遞件後，持續進行補件，經濟部官員透露對紫光入股產業界仍有不少異見，產業主管機關也仍有疑慮，因此需要進行多次詳細說明。

而由於紫光連併我三大廠，經濟部投審會前年底明確表示需三案併審，且立院也決議須向立院進行報告後才能審查通過。今年四月矽品因日矽併宣布中止與紫光私募案，打響破局第一聲；而南茂在投審會審查程序中也宣布放棄紫光入股，去年底改以繞道方式，直接出售上海宏茂54.98%股權給紫光。當時即傳出力成恐放棄，但力成表示，在紫光入股力成案的認股協議書最後期限即今年1月14日前，不會做太多評論。

今力成以重訊表示董事會審認此次私募案應無可能於股東會授權的 1年期限內完成，因此決議通過不繼續此私募案；今年1月14日是此私募案失效日，將擇日簽署終止協議書。至此紫光入股台封測廠三案，已全數破局。