大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-01-13 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：14、19、21、25、27、38，特別號：22。
49樂合彩：14、19、21、25、27、38。
今彩539：04、18、22、24、34。
39樂合彩：04、18、22、24、34。
3星彩：540。
4星彩：8443。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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