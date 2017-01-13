大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-13 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：14、19、21、25、27、38，特別號：22。

49樂合彩：14、19、21、25、27、38。

今彩539：04、18、22、24、34。

39樂合彩：04、18、22、24、34。

3星彩：540。

4星彩：8443。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。