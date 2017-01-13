聲寶集團旺年會 一級主管著軍裝宣示成長企圖心
〔記者李靚慧／台北報導〕家電大廠聲寶（1604）今晚舉行旺年會，總裁陳盛沺表示，今年雖有一例一休的壓力，但年終獎金發放幅度不受影響，仍將啟動三年革新計劃，但今年是否加薪，需視上半年獲利結算，確認在一例一休的影響下仍「有獲利」，下半年才可能加薪。
聲寶集團今晚的尾牙，在林口席開160桌，由聲寶、瑞智、東源物源三家公司北部員工共同參加，現場發出百萬元以上的現金紅包，加計摸彩獎項，總獎額達八百萬元。
聲寶2016年全年合併營收突破百億元，達100.79億元，年增3.21％，2016年前3季每股稅後盈餘1.53元，已優於前年（2015）全年的EPS1元。
今年的旺年會，陳盛沺及各子公司一級主管，均著軍裝出席，希望能以「強將雄兵」的企圖心，再創業績的成長。
展望今年的表現，陳盛沺表示，仍期望營收有兩位數的成長，但因為一例一休實施，擔心加班費暴增，必須嚴格管控成本。
陳盛沺表示，因為新制的各項規定，目前各廠都在「強迫休假」，過去加班浮濫，現在則嚴格管控加班，希望減少加班、提高效率，也可降低負擔。
不過，加班減少，也將使部分基層、薪水較低的勞工收入減少，聲寶營銷本部總部總經理陳世昌坦言，許多勞工其實是希望周六、周日都上班，這樣可以多賺點錢，現在強迫休假，已經讓部分勞工非常焦慮，擔心所得不夠家中開銷。
至於一例一休可能增加的成本，陳盛沺表示，目前仍在估算中，今年的年終獎金，尚不致於受到影響。聲寶今年中秋及端午已各發0.2個月獎金，預計年終獎金將再發1.8個月，總計全年的獎金平均可達2.2個月，若表現好的員工將更高。
不過，已連續四年加薪的聲寶，今年的調薪計畫，已因一例一休實施而出現變數，陳盛沺表示，去年聲寶調薪三%至五%，但今年必須在上半年業績、獲利結算，確定「有賺錢」的狀況下，才會考慮自下半年開始調薪。陳盛沺強調，要留住人才，員工的薪資條件還是最重要的，因此，「仍朝向加薪的方向努力」。
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