| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

紫光入股力成破局 合意終止認股協議

2017-01-13  18:49

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠力成科技（6239）傍晚宣布該公司與紫光集團、西藏拓展創芯擬合意終止認股協議。

力成表示，紫光私募普通股案從去年1月15日股東臨時會通過後，到今年1月14日屆滿一年，應募人西藏拓展創芯投資公司所屬的紫光集團，迄今未能取得主管機關許可，此私募已確定無法在一年期限內完成，協議到期滿即失效。

力成與紫光集團、西藏拓展創芯投資公司擬合意終止認股協議。雙方將擇日簽署終止協議書。

廣告
  • 封測廠力成科技（6239）傍晚宣布，該公司與紫光集團、西藏拓展創芯擬合意終止認股協議。（記者洪友芳攝）

    封測廠力成科技（6239）傍晚宣布，該公司與紫光集團、西藏拓展創芯擬合意終止認股協議。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國紫光 力成 紫光 認股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：紫光入股力成破局 合意終止認股協議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.