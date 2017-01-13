紫光入股力成破局 合意終止認股協議
2017-01-13 18:49
〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠力成科技（6239）傍晚宣布該公司與紫光集團、西藏拓展創芯擬合意終止認股協議。
力成表示，紫光私募普通股案從去年1月15日股東臨時會通過後，到今年1月14日屆滿一年，應募人西藏拓展創芯投資公司所屬的紫光集團，迄今未能取得主管機關許可，此私募已確定無法在一年期限內完成，協議到期滿即失效。
力成與紫光集團、西藏拓展創芯投資公司擬合意終止認股協議。雙方將擇日簽署終止協議書。
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