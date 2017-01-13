法人：中菲行今年營收有機會挑戰170億元

2017-01-13 17:03

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）執行長林天送指出，今年景氣不會差，但變數很多，中菲行會在詭異的大環境中，做出立即的因應變化。

法人則指出，近期海運運價走高，若中菲行維持去年成長率，則今年營收將站上160億元以上，不排除挑戰170億元。中菲行去年營收157.18億元，年增6.6%。

法人指出，市場運輸需求正處於節前出貨高峰階段，美東及美西線裝載率皆有95%以上，多數航商執行漲價計劃，美西線運價反彈至近2月最高，而美東線運價則創半年以來新高。亞-歐線方面，也受惠於春節前出貨小旺季的需求支撐，航線艙位利用率平均達100%，運價來到近半年新高。

就各地區表現，林天送指出，美國在新總統川普當選，美國景氣會起來，歐洲市場今年變數較多，不過，再壞也不會壞到哪裡，東南亞市場的挑戰也很多，但中菲行去年在東南亞市場的布局，已經整合完畢，看好的雙印市場，印度有6個據點、在印尼有3個據點，而在印尼的合資公司，當地市佔已經進入前五名，挹注東南亞區域表現。

中菲行繼去年完成東南亞市場布局後，日前也完成其他區域的高階主管布局，其中增設商務長，由大中華區總裁李新年擔任；東北亞區副總裁周建文，升任集團副總裁；中菲行物流集團副總裁徐孝九，升任大中華區總裁；集團業務開發組間林福仁擔任東北亞區總經理；而美東區總經理、歐洲區總監分別由王聖輔、林冠宏擔任。