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川普一呼百應 傳夏普有意在美設廠

傳夏普有意在美設廠。圖為夏普日本大阪總部。（法新社）

2017-01-13  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普為創造工作機會，不斷喊出「美國製造」的口號。如今鴻海似乎有意跟進，讓夏普在美國設立液晶面板廠。

《日本經濟新聞》報導，為呼應川普「美國製造」的口號，鴻海夏普規劃在美國設立液晶面板廠，但夏普高層表示，目前這項計畫仍在考慮當中。

報導中還提到，軟體銀行董事長孫正義日前與川普見面，並大方秀出未來4年的投資計畫。其中，軟銀將投資500億美金（約台幣1.5兆），創造5萬個就業機會，鴻海富士康投資70億美金（約台幣2225億），創造5萬個就業機會。

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  • 孫正義秀出投資計畫，其中富士康將投資70億美元，創造5萬就業機會。（圖片擷取自「abc NEWS」）

    孫正義秀出投資計畫，其中富士康將投資70億美元，創造5萬就業機會。（圖片擷取自「abc NEWS」）

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