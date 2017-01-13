深耕南部市場 聲寶董事會通過台南購地投資新廠

2017-01-13 16:43

〔記者李靚慧／台北報導〕聲寶（1604）去年營收、獲利均大幅成長，考量台灣消費者的產品偏好，董事會今日通過，斥資4.2億元購買台南安南科學園區8000坪土地，將進行新廠投資計畫，聲寶董事長陳盛沺指出，聲寶南部新的生產基地，預計2年內可開始生產，總投資金額將達14億元。

聲寶集團今日晚間將舉行集團聯合旺年會，聲寶集團高階主管會前與媒體談及去年的營運表現及今年展望，陳盛沺表示，未來一年影響台灣經濟因素很多，雖然預期川普有「創富」的能力，但台灣內部消費力已減弱，內銷消費力恐降低，他認為，政府加稅後，應該要獎勵內銷、提升內銷市場，希望台灣政府也鼓勵投資台灣。

陳盛沺表示，聲寶董事會今日通過，將斥資4.2億元購買台南安南區的科學園區8000坪土地，將在2年內完成新廠建置，預估還要再投資10億元。

陳盛沺解釋，因林口的廠房較老舊，生產線較長，生產不具彈性，未來南部的生產線較短，適合少量、多樣化的生產。此外，聲寶的產品在中南部較受歡迎，希望未來能深耕南部市場，與成大也可維持好的建教合作關係，及技術合作開發。