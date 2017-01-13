連4升 新台幣收31.602元 創逾2個月新高
2017-01-13 16:05
〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯脫鉤格局，新台幣匯率終場勁揚1.78角，以31.602元兌1美元作收，匯價連4升並創逾2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為10.37億美元。
累計本週新台幣共大漲3.91角，升幅達1.24％；展望下週，外匯交易員表示，若熱錢持續湧入，新台幣仍將面臨一定程度的升值壓力，短線可看31.5元關卡是否有守。
新台幣今以31.650元開出，最高31.570元、最低31.695元，終場收31.602元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 男裝，義大利四天大王之戰-4：Loro Piana
- 網球》澳網籤表出爐 盧一哥可望對決球王穆雷
- 史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nigeria decision part of China ‘scheme’
- 春雨偏少 石門水庫進行人工增雨演練
- 邱毅批雄三連漁船都打不沉 遭網友譏笑「沒常識」
- 北市5幹線公車轉乘公車 7月起優惠
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 結束馬拉松式訊問 韓檢考慮逮捕三星太子李在鎔
- 助弱過好年 彰投食物銀行備妥物資
- 巡視南清公路沿線派出所 竹縣長春節前慰問員警
- （贈票／影音）朴寶劍2會台灣粉絲 萌笑比愛心甜喊「我愛你們」！
- 全台蜘蛛460餘種 還有15種新發現
- 馬術中心欠稅 草泥馬和馬匹上法拍
- 田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假
- 前棒球國手梁如豪父親車禍 警查行車紀錄器真相
- 首次攻蛋 黃小琥直呼很癢 偕男友教堂前賞煙火 不婚頭
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
- 中職》Lamigo明天開訓 第四代綽號球衣超級黑
- 遭爆要脅記者「趕你出去」 準白宮發言人喊冤
- 隨招停、可預約 尖石觀光公車上路
- NBA》這2位當家球星場均破20分 明星賽票數不如林書豪
- 小三公開完事照！昔日男偶像背著老婆開房間還累積點數
- 陳建仁出席校長會議 私校、技職連忙爭經費
- 想演中國人、罵日人鬼子 網友諷劉樂妍「女版黃安」！
- 菸品健康捐漲 不肖業者自製私菸牟利
- NBA》西部後場競爭激烈 魏少、哈登搶明星賽先發
- 感應式預警 彰化2路口先試辦
- 搶救菜農 饒慶鈴包高麗菜水餃贈弱勢
- 達美航空傳退出台灣市場 疑票價缺乏競爭力
- 搶年輕客群 彰化智慧公車站上路
- 海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個…
- 歐米茄首度網購 超級星期二超霸秒殺
- 年終獎金爭議 全教總：主任和導師標準不一
- 反對羅運興建風雨球場 民眾不排除號召街頭抗爭
- 籃網7連敗豪神繼續養傷 今日賽事轉播與預告
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：連4升 新台幣收31.602元 創逾2個月新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分