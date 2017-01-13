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連4升 新台幣收31.602元 創逾2個月新高

2017-01-13  16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯脫鉤格局，新台幣匯率終場勁揚1.78角，以31.602元兌1美元作收，匯價連4升並創逾2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為10.37億美元。

累計本週新台幣共大漲3.91角，升幅達1.24％；展望下週，外匯交易員表示，若熱錢持續湧入，新台幣仍將面臨一定程度的升值壓力，短線可看31.5元關卡是否有守。

新台幣今以31.650元開出，最高31.570元、最低31.695元，終場收31.602元。

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  • 示意圖。（資料照，記者林靚慧攝）

    示意圖。（資料照，記者林靚慧攝）

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