3.5兆勞動基金「大掌櫃」 蔡豐清出線

2017-01-13 16:13

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部勞動基金運用局掌管總規模高達3.5兆元基金，局長黃肇熙屆齡退休，接棒者終於敲定，將由公務人員退休撫恤基金管理委員會副主任委員蔡豐清出任，16日交接。

蔡豐清是國立政治大學經濟研究所碩士，留學美國馬里蘭大學經濟研究所，曾任財政部金融局專員、金管會證期局簡任秘書、專門委員，再出任退撫基金管委會組長、副主委。

整體勞動基金包含勞退舊制、勞退新制、勞保基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金，連同國民年金保險基金都交基金運用局操盤，規模高達3.5兆元；在「四大基金」中僅次於郵儲基金。黃肇熙是勞退新制上路後成立的勞退基金監理會首任主任委員，靈活引進多元投資管道，操盤深受各方信任。

蔡豐清的經歷都在金融管理專業領域，也具備操盤政府退休基金的經驗，不過退撫基金規模只有5000餘億元，遠低於勞動基金，未來接任新職壓力不小。