3.5兆勞動基金「大掌櫃」 蔡豐清出線
2017-01-13 16:13
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部勞動基金運用局掌管總規模高達3.5兆元基金，局長黃肇熙屆齡退休，接棒者終於敲定，將由公務人員退休撫恤基金管理委員會副主任委員蔡豐清出任，16日交接。
蔡豐清是國立政治大學經濟研究所碩士，留學美國馬里蘭大學經濟研究所，曾任財政部金融局專員、金管會證期局簡任秘書、專門委員，再出任退撫基金管委會組長、副主委。
整體勞動基金包含勞退舊制、勞退新制、勞保基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金，連同國民年金保險基金都交基金運用局操盤，規模高達3.5兆元；在「四大基金」中僅次於郵儲基金。黃肇熙是勞退新制上路後成立的勞退基金監理會首任主任委員，靈活引進多元投資管道，操盤深受各方信任。
蔡豐清的經歷都在金融管理專業領域，也具備操盤政府退休基金的經驗，不過退撫基金規模只有5000餘億元，遠低於勞動基金，未來接任新職壓力不小。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 魔鬼製作人狂逼 家家唱到精神分裂
- 「五星級」的飲食 在「這間醫院」吃得到
- 陸軍版「即刻救援」 耶誕節救車禍陸專生
- 訪瓜國古城安地瓜 小英玩環景攝影機
- 東縣美館 將設主題式遊樂區
- 岡田准一不甩禁婚密謀娶宮崎葵 恐被開除拆散V6
- AV女優嘆「不相信任何人」 醞釀引退案情不單純
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 紅色美人-3
- 高市刑大破地下簽賭站 查獲夫妻檔組頭
- 九旬高齡老婦搭公車迷途 暖警耐心協助返家
- 台灣2025全面停用核電？專家坦言「不可能」
- 吳敦義自認能整合國民黨 郝柏村這樣說…
- 往事留聲機 勇氣
- 食材用國產認證 營養午餐喊漲
- 男雙手插口袋跌溝死 身分待查
- 清水幼兒園高西分校修繕竣工 城堡外觀更新穎
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- 程安琪被迫學煮菜 坦言有點恨媽媽
- 《謠言終結站》茄子蘑菇一起吃會毒死? 營養師︰並不會
- 60歲澎恰恰為了這件事 求老天「讓我活久一點」
- 張孝全 楊祐寧賣臉 帥度爆棚
- 就要拆建… 火燒中壢「危樓市場」
- 高教深耕 要翻轉資源M型化、指標量化
- 癌末喜憨勇士侯璟豪生日 周大觀基金會頒助學金
- 烏來一姐！女所長一上任 就逮通緝犯
- 高麗菜價格崩 愛心店家認購轉送弱勢戶
- 國民黨主席四強爭霸 洪秀柱：絕對是好事
- 《觀察筆記》就是台灣
- 「黃金自立給付包」 居家照顧主動到位
- 誰要他辭職？葉金川笑認被害妄想 「夢到林全跟我說的」
- 小英抵第4邦交國 薩爾瓦多外長接機
- 自由廣場》兩黨都有難念的經
- 《川普性癖資料疑雲延燒》俄製「汙點資料」 歐洲各國剉咧等
- 台南年貨大街20日開張 cosplay熱鬧造勢
- 不碰海倫清桃被指是同志 戴發奎這樣解答...
- 陳綺貞裸唱 歌迷驚呼「耳朵懷孕了」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3.5兆勞動基金「大掌櫃」 蔡豐清出線
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分