台積電領跌 台股跌破9400點

2017-01-13 15:27

〔記者洪友芳／新竹報導〕權值股台積電昨法說會釋出上半年營收將連續兩季下滑，下半年才會強彈的營運走勢預估，因法說不如市場預期衝擊今股價走跌，半導體類股跌幅也最大，股王大立光震盪平盤；台股在無大型股撐盤下，食品、光電、網通與原物料等類股小漲帶動下，加權指數跌破9400點，收9378.83點，下跌31.35點、跌幅0.33%，成交量685.95億元。

台積電昨法說會雖公佈去年獲利創新高的營運佳績，今年預估營收也約年增5%到10%，營收與獲利可望持續創新高，但第一季營收將季減8.9%到10%區間，第二季也會下滑，不如市場預期，衝擊今股價開盤重挫，以180.5元、下跌逾2%開出，最後以181.5元作收，較昨下跌3元。

台積電股價下跌，半導體類股表現慘綠，跌幅達1.27%；不過，非揮發性記憶體大廠旺宏電子宣佈與行動記憶體廠愛普攜手合作開發NAND MCP快閃記憶體晶片，並順利獲高通（Qualcomm）旗下子公司高通技術公司的LTE物聯網晶片組採用，利多消息激勵股價雙雙亮燈漲停；ＮＡＮＤ快閃記憶體控制晶片廠群聯，今舉行竹南三期廠房新建工程上樑典禮，董事長潘健成指今年將缺貨到年底，帶動股價也上揚。

大立光對第一季預估可望比去年同期成長，成長動能來自雙鏡頭，影響今股價開平走低，盤中最低達4175元、下跌65元，終場收平盤4240元；大立光提到雙鏡頭利多訊息，則拉抬玉晶光爆量攻達漲停價118元，光學鏡頭股新鉅科也漲逾3%。

加權指數今天以9373.70點開出，盤中最高9387.68點、最低9352.08點，金融與電子齊跌，水泥、營建、紡織、造紙、航運等也綠油油，食品、塑化、鋼鐵、汽車、觀光、光電與網通則上涨。

法人指出，台股今雖下跌，但周線逆勢小漲，連續三周收紅，下周將有台指期結算，量能能否擴大將攸關台股表現，依照過去經驗，接近年關，大盤上涨的機率高，建議投資看類股動向與個股基本面擇優佈局。