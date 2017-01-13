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呼應台積電 大立光籲政府放寬加班時數上限

2017-01-13  15:15

〔記者陳梅英／台北報導〕一例一休上路，昨天台積電表示增加製造成本約0.3%，大立光雖不願透露具體數字，但表示光是人事成本增加不只0.3%，大立光執行長林恩平說，光學鏡頭生產彈性很重要，他呼應台積電說法，希望放寬加班時數上限由46小時到56小時。

一例一休上路後，製造業不僅人事成本上升，最大困擾是受限於加班時數上限，生產線彈性受到影響，台積電董事長張忠謀於12日法說會呼籲政府放寬加班時數上限，讓公司生產能有彈性。

林恩平對此也表示，台積電的建議是很好的解決方式，至於大立光目前作法，林恩平坦言，公司尚未有因應方式，可能會重新找員工，不過大立光台中廠區工作人員並不好找，公司甚至打算到草屯、彰化找人，為此，公司將提供好一點的員工宿舍以利招攬人才。

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  • 呼應台積電，大立光執行長林恩平也希望政府能放寬製造業加班時數。（記者陳梅英攝）

    呼應台積電，大立光執行長林恩平也希望政府能放寬製造業加班時數。（記者陳梅英攝）

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