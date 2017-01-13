| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
 首頁 > 財經

三大法人買超9億 外資買超10億

台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣9.51億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-01-13  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣9.51億元。

外資今天買超10.75億元，投信賣超0.02億元，自營商賣超1.22億元。三大法人合計買超9.51億元。

台股今天跌31.35點，收在9378.83點，成交值新台幣685.95億元。

106年01月13日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 994,989,400 1,200,798,550 -205,809,150
自營商（避險） 3,063,226,400 2,979,699,470 83,526,930
投信 856,553,000 858,437,580 -1,884,580
外資及陸資 23,091,127,813 22,016,402,018 1,074,725,795
合計 28,005,896,613 27,055,337,618 950,558,995

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：三大法人買超9億 外資買超10億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.