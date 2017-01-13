跨境ATM提款通港澳 2月底前享優惠

2017-01-13 14:27

〔記者李靚慧／台北報導〕財金資訊公司今日宣布，「金融卡跨境（港澳）ATM提款服務」正式開通，首波16家金融機構共同推出，預計至2月底可使用的ATM將超過300台

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為鼓勵持卡人使用，2月底前將提供手續費及匯率優惠，但必須注意的是，有意使用此服務，出國前需先向發卡銀行確認是否已經開啟金融卡「跨國服務功能」。

香港、澳門是不少台灣民眾出國旅遊的熱門首選，為滿足不少民眾「說走就走」旅遊需求，財金公司與16家金融機構，共同推出「金融卡跨境（港澳）ATM提款服務」，由臺灣銀行及中銀香港擔任結算代理銀行，負責台港澳間資金結算，系統介接則由台灣的財金公司與香港的銀聯通寶共同建置跨境ATM平台。

財金資訊公司指出，民眾使用土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、臺灣企銀、新光銀行、陽信銀行、花蓮二信、聯邦銀行、元大銀行、玉山銀行、臺灣銀行（臺銀自3/1起提供）等16家銀行發行之「 金融卡」，在香港旺角、尖沙咀、銅鑼灣、中環等地貼有標誌的ATM，即可使用金融卡「提領港幣現鈔」及「餘額查詢」，預計至2月底可使用之ATM將超過300台。

目前規劃，台中銀行、華泰銀行、三信銀行、遠東銀行及日盛銀行等銀行也將陸續開辦。

財金公司表示，台灣持卡人在港澳地區ATM使用金融卡查詢餘額無需任何費用，但每筆跨境提款金額則固定收手續費新台幣100元；即日起推出早鳥體驗優惠，106年2月底前「跨境提款手續費5折」（每筆交易收新台幣50元），匯率則採交易前一營業日14:30台灣銀行牌告港幣現金賣出匯率再減碼千分之一計算，匯價優於臨櫃換匯。