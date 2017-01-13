內政部︰逾8成民眾 接受自家附近蓋社宅
2017-01-13 14:15
〔記者徐義平／台北報導〕8年20萬戶社宅政策持續推動，內政部近期更委託民調機構針對社宅議題進行問卷調查，結果出爐將近88%受訪民眾支持政府推動社宅政策，而且更有將近84%受訪民眾接受住家附近興建社宅。
內政部營建署金發布社宅政策民調結果，主要針對民眾對社宅是否支持、社宅在住宅附近是否接受、對於社宅的需求以及社宅影響層面等四大主軸。
民調結果，將近73%受訪民眾支持社會住宅提供從外縣市前來當地讀書或工作的民眾居住，而且將近9成受訪民眾支持社會住宅提供經濟或社會弱勢的民眾居住，綜合各項數據，將近88%受訪民眾支持政府推動社會住宅政策。
至於，受訪民眾對於住家附近成立社會住宅的接納程度，將近84%的受訪民眾能夠接受住家附近成立社會住宅，此外，受訪民眾認為社會住宅的妥善管理、回饋當地民眾、社宅增加鄰里共同使用空間、以及建築外觀的設計等4項加強，可增進民眾對於社宅的好感。
針對民眾對於社會住宅的需求與期待，超過7成受訪民眾表示若符合申請社會住宅的條件會想要去住，不過，申請社會住宅會優先考慮比率較高前三項依序為「租金」、「交通方便」、「地點」等三項。
最後，民眾對於社會住宅影響其他層面的看法，超過5成受訪民眾認為政府推動社會住宅政策，能夠提高民眾結婚或生子的意願，另24%的受訪民眾表示有購屋計畫。本次調查於2016年11月21日至24日委託「臺灣指標調查研究股份有限公司」辦理，成功訪問20歲以上的民眾1079人，在95%的信心水準下，最大調查抽樣誤差不超過±3.0個百分點。
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