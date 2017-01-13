台股收盤下跌31.35點 報9378.83點
2017-01-13 13:39
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌31.35點，跌幅0.33％，報9378.83點，成交金額為685.95億元。
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