煞不住！ 新台幣午盤續飆逾1角

新台幣中午暫以31.605元兌1美元作收，勁揚1.75角。（資料照）

2017-01-13 12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管台股回檔修正，但仍不減新台幣匯率狂飆走勢，早盤最高一度再狂飆逾2角至31.575元價位，刷新波段新高，短線升勢似乎看不到趨緩跡象。

新台幣中午暫以31.605元兌1美元作收，勁揚1.75角，台北外匯經紀公司成交量為6.91億美元。

外匯交易員表示，熱錢持續猛攻，外商銀行大舉拋匯，讓不少有農曆年節前發放獎金需求的出口商，被迫進場出脫美元部位，導致新台幣升幅擴大，形成股、匯脫鉤的局面。