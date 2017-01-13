台彩再推4款刮刮樂 頭獎最高500萬

農曆春節將至，台灣彩券公司再推出4款刮刮樂，總獎項逾825萬個，總獎金超過33億元，頭獎最高500萬元。（記者鄭琪芳攝）

2017-01-13 11:20

〔記者鄭琪芳／台北報導〕農曆春節將至，台灣彩券公司再推出4款刮刮樂，包括2款應景的全新麻將玩法「決戰推筒子」及「超級中發白」；此外，極富過年氣氛的「五路財神」及「金雞下蛋」也趕在農曆年前上市，4款刮刮樂總獎項逾825萬個，總獎金超過33億元，頭獎最高500萬元。

台彩總經理黃志宜表示，麻將主題的刮刮樂深受彩券喜愛，為了讓民眾在金雞年體驗不同的瞇牌刮獎樂趣，這次推出2款全新麻將主題刮刮樂；「決戰推筒子」為全新的益智延長型遊戲，每張售價200元，頭獎200萬元共6個，還有21萬個1000元以上獎項。

另外，「超級中發白」每張售價也是200元，頭獎200萬元共5個，以「中、發、白」麻將為票面及遊戲玩法設計元素，高達10次中獎機會，適合新春假期和親朋好友一起刮。

台彩同時推出以Q版財神為主題的「五路財神」刮刮樂，每張售價500元，頭獎500萬元多達5個，總獎金超過14億元，高達14次中獎機會，整體中獎率40.72％。至於每張售價100元的「金雞下蛋」刮刮樂，頭獎30萬元共10個，玩法簡單又喜氣。