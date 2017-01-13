記憶體缺貨 群聯竹南新廠大倉庫將可增加高存貨

2017-01-13 11:21

〔記者洪友芳／新竹報導〕NAND快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）今天舉行竹南三期廠房新建工程上樑典禮，董事長潘健成特別致贈立委黃國書題字的「情義」墨寶，給潤泰集團總裁尹衍樑與金士頓創辦人孫大衛，感謝他倆一路相挺，讓群聯能走過去年風波與辛苦的一年。

群聯電子今天上午於竹南廠區舉行三期廠房新建工程工地上樑典禮，潘健成率領總經理歐陽志光、監察人楊俊勇等經營團隊接待眾多政界與業界來賓，除了尹衍樑與代孫大衛出席的台灣金士頓董事長陳建華之外，還有苗栗縣縣長徐耀昌、新竹縣副縣長楊文科、立法委員黃國書、東芝株式會社董事中井弘人、京元電子董事長李金恭等。

潘健成表示，群聯三期廠房擴建預計以自有資金約7.8億元進行興建，計劃在今年第2季啟用；目前該公司在台共有1200名員工，竹南三廠啟用後將可以擴編至2300人，朝向逾千名高階研發人員的新里程碑邁進，這也代表群聯將持續在半導體關鍵的快閃記憶體事業版圖，將技術深耕在台灣這塊土地上，打造一個可以留住台灣高階研發人才的企業環境。

群聯座落在竹南廣源科技園區的竹南三期廠房，由潤泰集團旗下潤弘精密工程統包承攬興建，將新建地下一層、地上八層的廠房大樓；群聯去年營收與獲利可望雙創新高，展望今年市況，潘健成預估，NAND快閃記憶體可能會缺貨到今年底，上游恐難貨源充足，他公開向供應商喊話，希望今年多支持群聯，給群聯更多的貨源，等廠房蓋好，會有很大倉庫容納存貨，到時群聯可以進更多貨，增加很高的庫存將沒問題。