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太子建設：小坪數銷售難度增加 續耕耘二線城市蛋黃區

2017-01-13  11:01

〔記者陳永吉／台北報導〕雖然房市整體市況不佳，不過太子建設（2511）謝明汎表示，今年公司仍將持續耕耘二線城市的蛋黃區，專攻低總價個案，目標瞄準首購族，他也坦言，小坪數個案現在競爭太激烈，「不見得好賣」!

太子建設去年營收120.6億元，其中房地產本業貢獻約60億元，謝明汎表示，主要是來自「太子馥II」、「台北信義」1戶、台中「雲世紀」A區及特A區一部分，另外還有「青峰錦」，以及南部的「花博五期」、「太子雲」等建案入帳貢獻。

即便市況不好，但謝明汎指出，去年太子仍有幾個建案銷售熱絡，如新店的「太子W」，銷售達70％，目前已經開工，正進行基礎工程；草屯市中心的「太子郡」，開出2字頭房價，仍賣出7成，主要來自品牌加持及產品口碑。

展望今年，謝明汎表示，預計會推出的新案包括「太子馥III」，目前潛銷已經賣出一些，年後將視機場捷運情況，正式推出；另外位於新莊副都心的「雲鼎」、林口案等可能會在下半年開始銷售。

至於已經興建完成的內湖區潭美段商辦大樓，謝明汎表示，一直有客戶來看，其中有一組已經看了很多次，希望今年有成交的機會，若順利售出，將成為今年業績的一大貢獻。

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  • 太子建設總經理謝明汎。（記者陳永吉攝）

    太子建設總經理謝明汎。（記者陳永吉攝）

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