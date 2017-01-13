台積電上半年預估不如市場預期 開盤股價跌幅逾2％
2017-01-13 09:53
台積電今股價開盤重挫，以180.5元、下跌逾2%。圖為台積電法說會。（記者洪友芳攝）
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工台積電（2330）昨法說會雖公佈去年獲利創新高的營運佳績，今年預估營收也約年增5%到10%，營收與獲利可望持續創新高，但第一季營收將季減8.9%到10%區間，第二季也會下滑，不如市場預期，衝擊今股價開盤重挫，以180.5元、下跌逾2%。
台積電公佈去年第四季稅後純益約1002億元，創單季獲利新高，每股盈餘為新3.86元，累計去年合併營收共達9479.38億元，年增12.4%，毛利率50.1%，年增1.4個百分點，稅後純益3342.47億元，年增9%，每股盈餘12.89元，去年營收，稅後純益與每股盈餘雖都創新高，但今年上半年營運卻不如市場預期的樂觀。
台積電董事長張忠謀預估，今年全球半導體業預估將成長約4%，晶圓代工業將成長約7%，台積電以美元計價營收將成長5%到10%；受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，台積電預估第一季營收將季減8.9%到10%區間，超過法人預期5%左右，毛利率與營業利益維持高檔水準，第二季營收也會持續下滑。
受到上半年營運不如市場預期的影響，台積電ADR重挫2.92%，台股今早開盤也反映市場失望，以180.5元、下跌4元開出，跌幅逾2%，早盤持續震盪走跌。
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