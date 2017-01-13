1/13重要財經新聞一覽

2017-01-13 09:24

自由時報財經︰改革公法人肥貓 經部每3年考核

經濟部旗下高達四十一個財團法人，因缺乏革新，人員流動率低，過去常被批評是養「肥貓」。經濟部長李世光昨表示，將啟動法人革新，參考目前工研院模式，高階主管每三年針對其適任性進行審視，觀察與政策方向契合度，續任原則上以兩任為限；預期首當其衝者恐是資策會。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰獲利霸主 台積電1天賺逾9億 創紀錄

台積電（2330）昨舉行法說會，去年營收和獲利均創下歷史新高，繳出漂亮成績單，不過，由於行動裝置客戶需求減弱，加上工作天數減少，首季營收恐季減約1成。董事長張忠謀昨出席法說會打強心針，強調今年會是不錯的1年，台積電全年營收仍上看5~10%的成長。

工商時報財經︰Q2展望看弱 台積ADR下挫

晶圓代工龍頭台積電昨（12）日召開法人說明會，去年合併營收、獲利同創歷史新高，全年每股淨利達12.89元，優於市場預期。然而，受第二季業績表現恐低於預期，昨晚美股開盤，台積電ADR重挫逾3％，恐將影響今台積股價表現。

中國時報財經︰林萬億：18趴優存 2～6年取消

國家年金改革委員會執行長林萬億昨天表示，年金改革平均投保薪資採計期間，除軍人之外，希望全國各界一致，把世代爭議拉回來，大家繳多少、領多少。至於18趴的改革，他認為最快2年內取消，但蔡英文總統可接受4～6年，尚需年金改革國是會議凝聚共識。

經濟日報財經︰台股五利多 外資買超百億

近期美元指數稍微走貶，吸引熱錢回流，外資在期現貨同步積極做多，帶動台股昨（12）日盤中突破去年高點，加上新台幣升值、原物料行情、股王權王法說、金融股受惠升息、電業法帶動綠能等五大利多匯集，專家指出，下周三（18日）台指期結算，指數可望挑戰9,500點。

星島日報財經︰華潤15%萬科持股 370億悉售予深鐵

持續一年多的萬科（2202）股權之爭出現戲劇性轉折，萬科AH股昨早雙雙停牌，晚間公告華潤股份及旗下全資子公司中潤國內貿易，將16.9億股萬科A股，佔萬科總股本15.31%，悉數轉讓予深圳地鐵集團，涉資371.71億元（人民幣，下同），每股作價22元，較萬科A股停牌前報20.4元，溢價7.84%。萬科A股將於今日復牌。萬科亦因而可以與深鐵合作，以「鐵路+地產」模式再謀求更多的深圳項目發展。