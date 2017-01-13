台股開盤下跌36.48點 報9373.70點
2017-01-13 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌36.48點，跌幅0.39％，報9373.70點，成交金額為16.80億元。
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