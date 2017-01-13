旺宏攜手愛普開發快閃記憶體晶片 打進高通物聯網產品供應鏈

2017-01-13 13:24

〔記者洪友芳／新竹報導〕非揮發性記憶體大廠旺宏電子（2337）昨宣佈，該公司與行動記憶體廠愛普（6531）攜手合作開發NAND MCP快閃記憶體晶片，並順利獲高通（Qualcomm）旗下子公司高通技術公司的LTE物聯網晶片組採用。

旺宏電子行銷副總經理倪福隆強調，物聯網將啟動下一波行動產業革命，旺宏電子的MCP不僅符合業界標準，更結合RAM及Flash的多晶片封裝（Multi Chip Package）的優勢，可滿足客戶對於現今行動裝置及連網裝置的需求。

倪福隆表示，旺宏與策略伙伴愛普科技所共同開發NAND MCP獲得高通LTE數據機晶片MDM9206採用，這是對產品的一大肯定，很高興能共同參與打造未來物聯網先進裝置。