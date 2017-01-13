旺宏攜手愛普開發快閃記憶體晶片 打進高通物聯網產品供應鏈
2017-01-13 13:24
〔記者洪友芳／新竹報導〕非揮發性記憶體大廠旺宏電子（2337）昨宣佈，該公司與行動記憶體廠愛普（6531）攜手合作開發NAND MCP快閃記憶體晶片，並順利獲高通（Qualcomm）旗下子公司高通技術公司的LTE物聯網晶片組採用。
旺宏電子行銷副總經理倪福隆強調，物聯網將啟動下一波行動產業革命，旺宏電子的MCP不僅符合業界標準，更結合RAM及Flash的多晶片封裝（Multi Chip Package）的優勢，可滿足客戶對於現今行動裝置及連網裝置的需求。
倪福隆表示，旺宏與策略伙伴愛普科技所共同開發NAND MCP獲得高通LTE數據機晶片MDM9206採用，這是對產品的一大肯定，很高興能共同參與打造未來物聯網先進裝置。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 金雞入花田 三星花海嘉年華來囉！
- 馬公5女燒炭 動機明朗／長輩久病厭世 帶晚輩自殺
- 南投抽驗春節應景食品 7件豆干不合格
- 菸品健康捐漲 不肖業者自製私菸牟利
- 春雨偏少 石門水庫進行人工增雨演練
- 金錢糾紛 老板開槍打僱工
- 屏東消防局 特種災害訓練基地落成
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 好痛啊！ 師父蒙眼爆瓜 一槌擊中助手頭
- 親自闢謠 1張看房照釣出黃子韜
- 年節食品檢驗 台中賢味芳豬肉絲防腐劑超標
- 郁可唯點菜 就愛黃渤這一味
- 台中11商家竊電！求償近億元 兩台電包商被羈押
- 台南公園迎百歲 日本庭園大師助改造
- 《中英對照讀新聞》91-Year-Old Hospice Patient Spending Final Days Knitting Hats for Homeless in Michigan 91歲的安寧病患為密西根州遊民織帽度餘生
- 2018高雄市長選舉激烈 謝系立委各自有策略...
- 歐米茄首度網購 超級星期二超霸秒殺
- 好康免費送 丁酉金雞春聯來囉
- 今續壁上觀 豪小子拜早年
- 黏身後磨蹭！星媽搭捷運被性騷火大PO網
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- 小甜甜M字腿甩奶 當關主被虧「髒東西」
- 搶年輕客群 彰化智慧公車站上路
- 北市第2座狗運動公園 開放網路命名
- 正式表態參選後…郝吳柱今首度同台
- 魔鬼製作人狂逼 家家唱到精神分裂
- 年菜億元商機大餅 台南多家飯店餐廳推預購優惠搶攻
- 01/13 各報重點新聞一覽
- 新北花蟹養殖 今年擬育種3千隻
- 出火社區社造 火炬意象變景點
- 屏縣稽查春節年貨食品 初步均合格
- NBA》歷史最強鐵人 當處男15年到退休
- 一式成經典-2
- 美防長人選馬提斯：會對川普提台海情勢評估
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 「托舉哥」客串3小時電線桿 引發網友熱議
- 警破地下彩券簽賭站 雲端簽牌「Line和Mail」都行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：旺宏攜手愛普開發快閃記憶體晶片 打進高通物聯網產品供應鏈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分