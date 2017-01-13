亞馬遜擬在美國創造逾10萬個全職工作
2017-01-13 00:46
〔中央社〕亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天表示，未來18個月將在美國創造超過10萬個全職工作。
總部位於西雅圖的亞馬遜公司說，將在2018年年中，將在美國的全職勞動力從2016年的18萬人增加至超過28萬人。
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