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亞馬遜擬在美國創造逾10萬個全職工作

2017-01-13  00:46

〔中央社〕亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天表示，未來18個月將在美國創造超過10萬個全職工作。

總部位於西雅圖的亞馬遜公司說，將在2018年年中，將在美國的全職勞動力從2016年的18萬人增加至超過28萬人。

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標題：亞馬遜擬在美國創造逾10萬個全職工作


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