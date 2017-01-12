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川普減稅 惠譽：美國AAA信評可能被降

惠譽信評表示，美國總統當選人川普計畫減稅，中期內可能危及美國的AAA信評。（路透）

2017-01-12  22:42

〔記者盧永山／台北報導〕惠譽信評歐非中東主權評級主管帕克（Ed Parker）表示，美國總統當選人川普計畫減稅，中期內可能危及美國的AAA信評。

帕克在惠譽於倫敦舉行的年度信用展望會議中表示：「總統大選前，美國擁有AAA的最高信評，但川普計畫在未來10年減稅6.2兆美元，可能導致美國債務增加約33%。我們看到美國信評的中期壓力正在增加。」

川普將在1月20日上任，但他承諾的部分政策變革已引發市場和經濟隱憂，包括減稅、廢除歐巴馬任內執行的健保改革、以及對把廠房遷離美國的企業課稅等。

帕克表示，短期內川普不會對美國信評造成風險，因美國持續因美元作為全球主要外匯存底貨幣的優勢而獲益。

目前惠譽對美國的債信展望評為「穩定」。穆迪也給美國最高信評，標準普爾則給美國AA+。

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