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分析師警告：中國今年會出現更多資產泡沫

由於中國的資產價格脫離基本面甚遠，根據彭博去年底對14名分析師的調查，有13名分析師警告，今年中國會出現更多資產泡沫。圖為鄭州的集合式住宅。（法新社）

2017-01-12  22:22

〔記者盧永山／台北報導〕由於中國的資產價格脫離基本面甚遠，根據彭博去年底對14名分析師的調查，有13名分析師警告，今年中國會出現更多資產泡沫。

有7名分析師認為，儘管中國政府最近竭力打房，但今年中國將出現房地產泡沫風險。有4名分析師則認為，就算中國政府採取措施，抑制借貸成本升高，降低企業負債，企業債市場可能出現泡沫風險。

新加坡大華銀行資深經濟學家蘇德慶（Suan Teck Kin）表示：「中國想在降低槓桿和維持成長率之間取得平衡，同時卻保金融市場的穩定，這是一項艱鉅的工作。中國經濟系統仍充斥流動性，且仍在尋求高報酬，這些流動性投資海外的機會降低，可能惡化資產泡沫。」

全球監管機構正奮力控制非理性繁榮。對中國政府而言，擴大資本管制，限制資金流向海外，將使大量資金只能轉而投資國內資產，將使該國控制非理性繁榮的工作變得更為艱難。

由於中國經濟成長放緩，加上信用貸款成長力道依舊強勁，中國經濟系統的流動性只會越滾越大。

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