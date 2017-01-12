威力彩摃龜！今彩539頭獎開出1注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月12日）開獎的第106000004期威力彩，頭獎連續第19期摃龜；第106000010期今彩539頭獎開出1注，可獲得800萬元，由台中市西屯區大福里中清路二段205號1樓的玖億彩券行開出。
第106000004期威力彩中獎號碼為：第1區「02、07、10、17、31、32。第二區：03」，頭獎、貳獎皆摃龜；參獎9注獲得，每注可得15萬元；肆獎共29注獲得，每注可得2萬元；伍獎共205注獲得，每注可得4000元；陸獎共1421注獲得，每注可得800元；柒獎共2795注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬5275注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬9657注獲得，每注可得100元；普獎共3萬4888注獲得，每注可得100元。
第106000010期今彩539中獎號碼為「11、20、22、31、34」，頭獎開出1注，可獲得800萬元；貳獎共161注獲得，每注可得2萬元；參獎共6678注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1960注獲得，每注可得50元。
第106000004期38樂合彩中獎號碼為「02、07、10、17、31、32」，五合摃龜；四合共2注獲得，每注可得6萬7500元；三合共73注中獎，每注可得5750元；二合共1804注中獎，每注可得750元。
第106000010期39樂合彩中獎號碼為「11、20、22、31、34」，四合摃龜；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5622注中獎，每注可得1125元。
第106000010期3星彩中獎號碼為「509」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000010期4星彩中獎號碼為「2458」，正彩共29注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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