跨域加值走入歷史 公建預算審議取消自償率門檻

2017-01-12 21:27

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會副主委曾旭正表示，馬政府時期推行的跨域加值已經發揮階段性任務，未來公共建設預算的審議將回歸預算法、各部會現行法規，以及計畫的屬性，希望藉此可減少各部會為爭取公建預算導致自償率「虛胖」現象，也讓低自償率但實際上有需求的公共建設案不再卡關。

國發會當初為了解決政府財政困境，於4年前實施「跨域加值公共建設財務規劃方案」，要求每個案子自償率至少都要在30%以上，希望將外部效益內部化，亦即公共建設案帶動周邊土地升值等效益可以回歸到計劃本身，長期實施下來雖然讓政府財政省了不少，但也發生地方或部會提案時為了能順利通過，自償率的計算上有「虛胖」嫌疑，且有些案子比如文化部提出的台南美術館更因為自償率難以達到30%，案子被卡關，根本要不到預算。

曾旭正說，跨域加值概念在交通建設案上可行，用在文化或是環保、教育等沒有自償率或自償率很低的計畫就有難度，因此，新政府檢討認為，公共建設審議不該用單一標準，跨域加值在完成階段性任務後，「跨域加值公共建設財務規劃方案」將終止。

未來國發會審議10億元以上重大公共建設計畫回歸預算法及各部會現行法規，但財務規劃一樣很重要，尤其在重大交通建設案，只是「不需要為了硬性門檻，去膨脹某些數字」，讓自償率的計算回到合理化。

行政院院長林全日前宣示今年為建設年，曾旭正說，國發會將以新政府執政核心「創新、就業與分配」三大原則作為今年審議重大公共建設優先順序的標準。

比如五加二創新產業能帶動投資也能帶動就業就被視為優先推動項目，另外，分配從兩個角度來看，一個是財務上分配，另外是區域平衡，過去十幾年來政府對中南部投資少，今年開始有幾件大投資案在中南部進行，比如沙崙綠能科學城、高雄捷運往北延伸、台中會展中心。

此外，因應氣候變遷以及台灣人口變少、變老趨勢，曾旭正認為，政府也必須要提出政策回應，各部會現在就要開始思考未來提出的公共建設如何能創造更友善的老年人環境以及無障礙空間，另外台灣最大災害是水患，配合氣候變遷，未來在水利建設上是否應該有更多投資，並提高防洪頻率等都應該要透過公共建設及早做準備。