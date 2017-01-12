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習近平將首赴世界經濟論壇 提經濟全球化

2017-01-12  20:42

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國國家主席習近平將首度出席達沃斯世界經濟論壇（WEF），中國外交部舉行中外記者會指出，習在將論壇中提倡全球化，並將警告民粹主義將帶來「戰爭和貧窮」。

中國外交部聲明指出，習近平將在1月15日至18日於瑞士進行國事訪問，並將在論壇中建議，引導全球化進程往更包容的方向發展。此前通常由國務院總理李克強代表中國參加世界經濟論壇，習將是首位參加該論壇的中國國家主席。

路透報導，今年將由美國副總統拜登（Joe Biden）、國務卿凱瑞（John Kerry）及一些川普過渡小組成員代表美國出席達沃斯論壇。外交部副主席李保東在記者會上指出，川普及其他對中國採貿易保護主義的批評並不公平，貿易保護主義終將導致孤立，不符合任何人的利益。他也表示，中國將敞開與川普過渡小組的溝通大門。

新加坡國立大學教授黃靖指出，中國正抓緊川普當選帶來的政治地震，扭轉中國形象，不過，若中國真想增加軟實力，必須先放鬆其貿易政策、及領土方面的緊張局面。

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  • 中國國家主席習近平將首度出席達沃斯世界經濟論壇，中國外交部指，習將提倡全球化，並將警告民粹主義將帶來「戰爭和貧窮」。（路透）

    中國國家主席習近平將首度出席達沃斯世界經濟論壇，中國外交部指，習將提倡全球化，並將警告民粹主義將帶來「戰爭和貧窮」。（路透）

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