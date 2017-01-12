威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-12 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、07、10、17、31、32 。第二區：03。

38樂合彩：02、07、10、17、31、32 。

今彩539：11、20、22、31、34。

39樂合彩：11、20、22、31、34。

3星彩：509。

4星彩：2458。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」