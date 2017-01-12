年前基金換現金 下周起贖回最保險
2017-01-12 20:09
〔記者廖千瑩／台北報導〕農曆年將至，若有年節資金需求，想要在年前基金換現金的民眾，得留意最後贖回日。基金業者指出，今年農曆春節來得特別早，剩下兩周就是農曆新年，提醒年前有資金變現需求的投資人應留意各類型基金贖回至入帳所需時間，下周起贖回最保險，否則錯過最後贖回日得抱基金過年，無法順利在年前變現取得所需使用資金。
摩根投信副總姜愛苓表示，不少民眾在農曆過年期間會有較高的資金周轉需求，除了觀光旅遊，也需要包紅包給長輩和晚輩，因此需要在年前贖回基金變現。
不過，姜愛苓也說，由於國際換匯需要額外處理時間，加上各家銀行和基金公司處理時間也不盡相同，因此若基金投資人希望在過年前拿到現金，最好事先詢問相關金融機構、或提早處理，才有機會趕在農曆年前收到基金贖回的款項。
手上的基金究竟該於什麼日期前贖回，才能在過年前拿到現金？姜愛苓說，贖回投信發行的海外基金通常需要5到6個工作天，作業時間最長；贖回境外基金和台股基金也需要3個工作日；至於最快能拿到贖回款的基金類型則為貨幣型基金，通常只需要1個工作日。
不過，境外基金因牽涉到國際換匯的程序，為求保險起見，若希望年前取得現金，最晚贖回日最好再往前提1日，避免錯過最後贖回日。
基金業者也提醒，投資人在決定要不要抱基金過年時，應先檢視手中持有的基金為哪一種類型，再依據個人理財屬性、資金彈性再決定是否贖回。
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