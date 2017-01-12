壽險業投資中國擬限縮 金管會：純專業考量
2017-01-12 19:16
金管會表示，基於整體風險考量，目前研議將壽險業投資中國股票額度縮小。圖為北京市區。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會研議將我國保險業投資中國股票上限，從現有10%縮減為5%，對此，金管會表示，主要基於中國市場風險過高，而與保險業者進行討論，但還沒有定案，尤其，這純粹是專業考量，與政治毫無關係。
針對兩岸金融往來關係，金管會主委李瑞倉表示，在現有機制與法規基礎下，支持金融業者在風險控管下發展業務，而且，我們彼此也有默契，不要碰及政治議題，「低調點往來，這樣會比較順暢些」。
不過，金管會正在研議，將國內壽險公司投資中國股票的額度砍半，也就是佔海外可投資比重，從原本10%大幅下修為5%；外界質疑，金管會要緊縮我國金融業對中國投資，以降低曝險額度。
金管會保險局長李滿治說明，這主要是考量中國經濟趨緩，投資風險增溫，加上近期又大動作限制外資匯出，所以才研議進行限縮調整，以加強風險控管，「完全是基於專業考量，與政治無關」。
金管會官員也直言，其實，整體壽險業目前投資中國有價證券佔海外可投資金額，僅1%多，即使降低為5%，仍有非常大的空間。
「雞蛋不要放在同個籃子！」李瑞倉說，從分散風險考量，金融機構不宜集中在單一市場，尤其，我們現在也有新南向政策，適度縮減對中國投資額度是合理的。
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