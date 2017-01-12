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綠委提案TRF採「一行為一罰」 金管會表態支持

2017-01-12  19:31

〔記者王孟倫／台北報導〕由江永昌等十六位民進黨立委連署提案，要求金管會就人民幣TRF（目標可贖回遠期契約）等高風險衍生性金融商品之缺失裁罰，採「一行為一罰」、而非「一次性統包式裁罰」，對此金管會主委李瑞倉表態支持，認為金融重大缺失必須採取更嚴謹規範，已著手研議相關細節。

立委江永昌上週在立院召開協調會，邀集金管會副主委鄭貞茂、銀行局局長王儷娟，以及TRF自救聯盟成員代表出席，除了確認金管會對於提案內容要確實執行之外，也要求金管會對於不當銷售的責任缺失比例以及相關糾紛處理，應該設置專責、專業的處理機構等。

江永昌這項提案內容為金管會對銀行銷售TRF商品，有違反內控內稽、違法銷售、提供不實董事會議記錄、虛假財報、一條龍服務等違規情事，必須依照＜行政罰法＞採取「一行為一罰」、也就是「數行為數罰」。

該提案共有十六立委連署，將在今年二月召開的新會期中，排入審議。

江永昌指出，從處罰的比例原則來看，TRF投資受害者損失動輒數千萬元至數十億元不等，金管會之前採行「一次性統包式裁罰」，對銀行業者裁罰金額僅兩百萬元至一千萬元不等，顯有裁量怠惰之虞；況且，遭受裁罰的各家銀行皆有鉅額營利收入，與投資人之損害相比，「不僅顯不相當，更難以嚇阻違法」。

金管會主委李瑞倉說，未來若銀行有重大缺失，金管會正在研議銀行重大缺失要採取「一行為一罰」，立委也有相關提案，我們態度是支持的；銀行局官員表示，我們正在研議像是如何定義「一行為」等。

所謂TRF為一種外匯選擇權的衍生性金融商品，當初投資人購入TRF時，都是「看升」人民幣兌美元，結果匯率不升反貶，導致投資人慘賠，更引爆國銀不當銷售事件。

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  • 金管會主委李瑞倉（右）表示，未來銀行若有重大缺失，擬採「一行為一罰」（記者王孟倫攝）

    金管會主委李瑞倉（右）表示，未來銀行若有重大缺失，擬採「一行為一罰」（記者王孟倫攝）

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