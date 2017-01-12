台塑尾牙 王文淵：年終獎金6個月+1.4萬元紅包

2017-01-12 20:11

〔記者張慧雯／台北報導〕今（12）日晚間台塑（1301）在王朝飯店舉行暮年會（尾牙），總裁王文淵親自出席，王文淵尾牙開場即表示，下午與工會談話一個多小時，年終獎金6個月，且加碼發出每人1.4萬元的紅包獎金。

王文淵表示，今年3萬名台塑人除可領到6個月年終獎金外，還再加碼1.4萬元的額外獎金，估計多發出4.2億元的大紅包。

台塑董事長林健男也說，此次首次邀請客戶同歡，去年創造近6年來的新高，也是歷史上第3高紀錄，期待同仁歡樂的過個好年；他也表示，許厝分校的調查環保署已初步完成，第二階段專家審查會議也開始進行，期待新政府能釐清事實真相，還給長期被汙名化的石化業一個清白。

此外，台塑今年將全產全銷、以世界第一為目標，追求零工安的工作環境。